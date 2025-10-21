Antena 3 LogoAntena3
Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío y descubre las primeras imágenes: "Me ha cambiado la vida"

El cantante ha confesado que su participación ha supuesto para él mucho más de lo que pensaba: iba para ganar "un dinerete" y aprovechar el año sin conciertos con Taburete y terminó ganando "disciplina" y perdiendo nueve kilos.

El plató de El Hormiguero se ha llenado de ritmo con la visita del grupo Taburete.Willy Bárcenas y Antón Carreño han charlado con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos, entre los que se encuentran su nuevo disco titulado 'El perro que fuma', que sale el próximo 28 de noviembre, y una gira que harán por todo el país. Además, han recordado sus inicios de la mano de los Hombres G... y cómo David Summers echó una bronca a uno de los dos por ir "muy pedo".

Además, Pablo ha aprovechado para preguntar a Willy Bárcenas por su participación en El Desafío. "Me ha cambiado la vida", ha asegurado el cantante, que ha sido "supersincero" al revelar que aceptó para aprovechar el año sin conciertos con Taburete y ganar "algo de dinerete". "No sabía dónde me estaba metiendo y lo que iba a suponer para mí", ha apostillado.

Willy ha explicado que El Desafío le ha dado "una disciplina, una rutina y un cómo enfocar la frustración". Perdió 9 kilos y ha conseguido mantenerse.

Como sorpresa de la noche, Pablo ha ofrecido en exclusiva imágenes de sus retos en la próxima temporada, que ya tiene fecha de estreno gracias al spoiler que ha hecho Jorge Salvador: "El segundo viernes de enero". El avance es espectacular. ¡Dale al play y descúbrelo!

