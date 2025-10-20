Paula Leitón, la campeona olímpica que lucha contra la gordofobia, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La gordofobia no escapa a los deportistas de élite. Es precisamente a lo que tuvo que enfrentarse Paula Leitón, campeona olímpica de waterpolo en París 2024, que tras alcanzar la cima del deporte, comenzó a recibir comentarios negativos sobre su cuerpo a escasas horas de la victoria.

Lejos de esconderse o de sentir vergüenza, Paula ha decidido hacer de su cuerpo su fortaleza y reivindicar su valor con su libro XXL. Su mensaje es claro: el amor propio no se mide en tallas.

Hoy, Paula se ha convertido en un referente de la lucha contra la gordofobia y con su obra trata de ayudar a aquellos que alguna vez han sentido la presión de los cánones de belleza. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00 en Antena 3!