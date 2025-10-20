Antena 3 LogoAntena3
Paula Leitón, la campeona olímpica que lucha contra la gordofobia, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Su triunfo como campeona olímpica de waterpolo en los Juegos Olímpicos de París 2024 se vio empañado por las críticas a su cuerpo. Sin embargo, Paula Leitón tiene claro que los comentarios negativos no le hacen perder valor y reivindica que todos los cuerpos son válidos.

Paula Leitón

La gordofobia no escapa a los deportistas de élite. Es precisamente a lo que tuvo que enfrentarse Paula Leitón, campeona olímpica de waterpolo en París 2024, que tras alcanzar la cima del deporte, comenzó a recibir comentarios negativos sobre su cuerpo a escasas horas de la victoria.

Lejos de esconderse o de sentir vergüenza, Paula ha decidido hacer de su cuerpo su fortaleza y reivindicar su valor con su libro XXL. Su mensaje es claro: el amor propio no se mide en tallas.

Hoy, Paula se ha convertido en un referente de la lucha contra la gordofobia y con su obra trata de ayudar a aquellos que alguna vez han sentido la presión de los cánones de belleza. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00 en Antena 3!

TITULAR: “El twerking se te da bien”, le dice Lety a Jorge Fernández.

Lety, a Jorge Fernández: “El twerking se te da bien”

“No veo la primera”. Adrián resuelve el panel con pregunta adivinando la respuesta.

Lety quiebra y Adrián resuelve el panel con pregunta por 375 euros ¿Tú también la sabías?

Los colaboradores de ‘Más Espejo’ ensalzan a los hijos de Carlos Herrera y Mariló Montero por “las muestras de cariño” el día de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: "Desafortunadamente tenemos muchos hijos de famosos que son unos auténticos quinquis”
Boda Mariló

Lorena Vázquez destaca el 'trabajazo' de Mariló Montero y Carlos Herrera tras la boda de su hijo: "Podrían ser auténticos quinquis"

Lorenzo Silva valora los planes del Gobierno para los autónomos.
Cotización de autónomos

La queja del escritor Lorenzo Silva: "Se usa a los autónomos para cuadrar las cuentas del sistema"

Matar al mensajero.
Mercado inmobiliario

Jon Goitia, propietario de 15 pisos, cuenta a los jóvenes sus secretos para acceder a una vivienda

El gran tenedor Jon Goitia ha venido a Espejo Público para explicar las claves que le han llevado a tener en propiedad 15 casas para que una joven supere las dificultades que hay ahora para poder comprar una vivienda.

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava
Para 4 personas

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava

Cabeza de lomo con puré de castañas

Cabeza de lomo con puré de castañas, la receta de Arguiñano que te sacia y te llena de energía

El robo del siglo en París.

Juan Soto Ivars, sobre los ladrones que han robado el Louvre: "No podemos evitar que nos caigan mejor que los que tiran pintura al cuadro"

Iñako Díaz y Juan Soto

Soto Ivars, ante la actuación de los colegios en casos de bullying como el de la menor de Sevilla: "Ha desaparecido el sentido de la autoridad"

