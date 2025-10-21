La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra: “Imagínate ser su pareja”

Como ya se han agotado los adjetivos para describir la prodigiosa memoria que Manu exhibe en el ¿Dónde Están?, Goyo Jiménez ha dado paso a las bromas. Sin duda, ha vuelto a ser asombroso cómo el concursante lograba un pleno de forma tan brillante, haciendo fácil lo difícil. Ha sido otro de los momentazos de la tarde, junto con los agudos del cómico al intentar imitar a Mónica Naranjo cantando ‘Desátame’.

La prueba ha girado en torno a dos películas de Disney Pixar. Manu se ha quedado con ‘Bichos’, dejando ‘Cars’ para Rosa. Esta vez, el panel se le ha resistido al primer intento pero lo ha resuelto a la segunda, para nuevo asombro de Goyo y de Elisa Matilla.

“Tú imagínate ser su pareja”, ha bromeado el cómico. Incluso ha imaginado cómo podría ser una discusión… en la que Manu acabaría teniendo la razón gracias a su gran memoria. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!