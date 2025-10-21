Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 21 de octubre

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra: “Imagínate ser su pareja”

El concursante ha vuelto a dejar a todos asombrados en el ¿Dónde Están? al resolver el panel de forma brillante a la segunda.

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Como ya se han agotado los adjetivos para describir la prodigiosa memoria que Manu exhibe en el ¿Dónde Están?, Goyo Jiménez ha dado paso a las bromas. Sin duda, ha vuelto a ser asombroso cómo el concursante lograba un pleno de forma tan brillante, haciendo fácil lo difícil. Ha sido otro de los momentazos de la tarde, junto con los agudos del cómico al intentar imitar a Mónica Naranjo cantando ‘Desátame’.

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

La prueba ha girado en torno a dos películas de Disney Pixar. Manu se ha quedado con ‘Bichos’, dejando ‘Cars’ para Rosa. Esta vez, el panel se le ha resistido al primer intento pero lo ha resuelto a la segunda, para nuevo asombro de Goyo y de Elisa Matilla.

“Tú imagínate ser su pareja”, ha bromeado el cómico. Incluso ha imaginado cómo podría ser una discusión… en la que Manu acabaría teniendo la razón gracias a su gran memoria. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

Las confesiones de los talents detrás de las cámaras de La Voz: "Soy un crack al Mario Kart"

Así son los talents fuera del escenario: las confesiones más divertidas en este reto de La Voz

Lorena Vázquez
Polémica

Lorena Vázquez desvela los problemas de Andy y Lucas más allá de su ruptura: "A Andy no le cuadrarían las cifras de la gira"

Concha
Nos lo cuenta

El marido de Concha la dejó por otra a sus 75 años: "Ahora cuando los veo pasar juntos con el coche me da ansiedad"

Juan Carlos Unzué
Hablamos con él

Juan Carlos Unzué celebra la financiación a los enfermos de ELA: "Ahora necesitamos que se acelere el proceso, queda lo importante"

El exfutbolista lleva seis años luchando por las ayudas económicas a las personas dependientes y enfermas de ELA. Una lucha que hoy por fin se ve recompensada con 500 millones de euros.

Azúcar moreno
NUTRIMAN

El fraude del azúcar moreno: aprende a distinguir si es real o refinado

Muchos nutricionistas recomiendan el azúcar moreno como el más saludable. Sin embargo, muchas veces se trata de azúcar blanco teñido o refinado. ¡Descubre cómo distinguirlos!

Dori

Dori denuncia que no le permiten ver a su loro: "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me lo dan"

Juntos por elección más allá de los 70

Compañeros de piso más allá de los 70 años que conviven por elección: "Así no estamos solos ni en una residencia"

Tomasa

Compartir piso a los 70 años por necesidad: "Nunca pensé que me pasaría con esta edad, pero las circunstancias son así"

