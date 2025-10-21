Antena 3 LogoAntena3
La bronca de David Summers a Willy Bárcenas por subir borracho al escenario: "Acabé muy pedo"

El cantante ha desvelado una desternillante anécdota que vivió junto al vocalista de Hombres G.

Taburete ha llenado El Hormiguero de energía y buen rollo. El grupo ha compartido anécdotas, risas y su característica complicidad, contagiando al público con su entusiasmo.

Esta vez, Pablo Motos le ha preguntado a Willy por su relación con Hombres G a raíz de su canción juntos y la bronca que le echó un día David Summers por subir borracho al escenario.

Según ha comentado el artista, después de su concierto le tocaba una hora al icónico grupo español y después tenían que volver a subir. "Acabé muy pedo, en esa hora se complicó todo", ha dicho entre risas asegurando que el vocalista le cogió al terminar y le dijo que "las copitas después". ¡Imperdible!

