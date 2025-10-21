El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

La magia se puede expresar de muchas maneras. Yunke y Manu lo han demostrado con un doble broche de oro a este programa de Pasapalabra. El ilusionismo es cosa del mago, que ha cerrado su visita al programa con una demostración de lo que se puede ver en su ‘Hangar 52’. Con una baraja y una carta convertida en un pequeño avión, ha dejado alucinando a Roberto Leal.

Después, Manu lo que ha conseguido una vez más es fascinar con la magia que esconden sus juegos de palabras. Goyo Jiménez, Elisa Matilla, Cristina Gallego y el Mago Yunke han aplaudido los versos con los que el concursante les ha agradecido su ayuda y los buenos momentos que han dejado durante las tres últimas tardes.

Además, Roberto se ha dado cuenta de que Manu ha hecho un guiño especialmente ingenioso para Yunke. “Me va a explotar la cabeza”, ha reconocido el presentador. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!