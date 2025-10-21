Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de octubre

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

El concursante ha conseguido dejar alucinados a Goyo Jiménez, Elisa Matilla, Cristina Gallego y el Mago Yunke.

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La magia se puede expresar de muchas maneras. Yunke y Manu lo han demostrado con un doble broche de oro a este programa de Pasapalabra. El ilusionismo es cosa del mago, que ha cerrado su visita al programa con una demostración de lo que se puede ver en su ‘Hangar 52’. Con una baraja y una carta convertida en un pequeño avión, ha dejado alucinando a Roberto Leal.

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

Después, Manu lo que ha conseguido una vez más es fascinar con la magia que esconden sus juegos de palabras. Goyo Jiménez, Elisa Matilla, Cristina Gallego y el Mago Yunke han aplaudido los versos con los que el concursante les ha agradecido su ayuda y los buenos momentos que han dejado durante las tres últimas tardes.

Además, Roberto se ha dado cuenta de que Manu ha hecho un guiño especialmente ingenioso para Yunke. “Me va a explotar la cabeza”, ha reconocido el presentador. ¡Descubre su poema al completo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra: “Imagínate ser su pareja”

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista
Mejores momentos | 21 de octubre

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

Las confesiones de los talents detrás de las cámaras de La Voz: "Soy un crack al Mario Kart"
Contenido exclusivo

Así son los talents fuera del escenario: las confesiones más divertidas en este reto de La Voz

Lorena Vázquez
Polémica

Lorena Vázquez desvela los problemas de Andy y Lucas más allá de su ruptura: "A Andy no le cuadrarían las cifras de la gira"

Tras la polémica separación del dúo, continúan las polémicas. Ahora, se cree que la relación de Lucas con su actual pareja pudo ser uno de los factores que afectaría a su relación profesional, así como los pagos de la gira.

Concha
Nos lo cuenta

El marido de Concha la dejó por otra a sus 75 años: "Ahora cuando los veo pasar juntos con el coche me da ansiedad"

Tras toda una vida juntos, el marido de Concha la dejó por otra mujer más joven de 60 años. Hoy, recuerda aquel momento que aún sigue marcado en su memoria.

Juan Carlos Unzué

Juan Carlos Unzué celebra la financiación a los enfermos de ELA: "Ahora necesitamos que se acelere el proceso, queda lo importante"

Azúcar moreno

El fraude del azúcar moreno: aprende a distinguir si es real o refinado

Dori

Dori denuncia que no le permiten ver a su loro: "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me lo dan"

Publicidad