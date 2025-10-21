Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 21 de octubre

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

El mago ha creado un avión con una carta que ha sobrevolado toda una baraja llena de posibles destinos. ¡El giro final ha sido alucinante!

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

Alberto Mendo
Publicado:

Un destino fundamental para los aficionados a la magia es el show de Yunke, un ‘Hangar 52’ que vuelve a aterrizar en Madrid. Como broche a su visita a Pasapalabra, el ilusionista ha hecho una demostración de las sorpresas que guarda su espectáculo, tan asombrosas como la memoria de Manu por muchos plenos que haga en el ¿Dónde Están?.

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

Yunke ha sacado una baraja y una carta convertida en un pequeño avión. Además, en esa baraja, cada carta llevaba escrito el nombre de una ciudad, posibles destinos a los que viajar. Roberto Leal ha sido el encargado de pilotar ese avioncito, que le ha dejado alucinado una primera vez… antes de saber que aún había más.

El mago aún tenía preparado un giro para su magia. “Me está dando algo”, ha asegurado Roberto antes de descubrirlo. ¡Dale al play y disfruta de este momentazo en el vídeo!

Polémica

Lorena Vázquez desvela los problemas de Andy y Lucas más allá de su ruptura: "A Andy no le cuadrarían las cifras de la gira"

Tras la polémica separación del dúo, continúan las polémicas. Ahora, se cree que la relación de Lucas con su actual pareja pudo ser uno de los factores que afectaría a su relación profesional, así como los pagos de la gira.

Concha
Nos lo cuenta

El marido de Concha la dejó por otra a sus 75 años: "Ahora cuando los veo pasar juntos con el coche me da ansiedad"

Tras toda una vida juntos, el marido de Concha la dejó por otra mujer más joven de 60 años. Hoy, recuerda aquel momento que aún sigue marcado en su memoria.

Juan Carlos Unzué

Juan Carlos Unzué celebra la financiación a los enfermos de ELA: "Ahora necesitamos que se acelere el proceso, queda lo importante"

Azúcar moreno

El fraude del azúcar moreno: aprende a distinguir si es real o refinado

Dori

Dori denuncia que no le permiten ver a su loro: "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me lo dan"

