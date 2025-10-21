La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

Un destino fundamental para los aficionados a la magia es el show de Yunke, un ‘Hangar 52’ que vuelve a aterrizar en Madrid. Como broche a su visita a Pasapalabra, el ilusionista ha hecho una demostración de las sorpresas que guarda su espectáculo, tan asombrosas como la memoria de Manu por muchos plenos que haga en el ¿Dónde Están?.

Yunke ha sacado una baraja y una carta convertida en un pequeño avión. Además, en esa baraja, cada carta llevaba escrito el nombre de una ciudad, posibles destinos a los que viajar. Roberto Leal ha sido el encargado de pilotar ese avioncito, que le ha dejado alucinado una primera vez… antes de saber que aún había más.

El mago aún tenía preparado un giro para su magia. “Me está dando algo”, ha asegurado Roberto antes de descubrirlo. ¡Dale al play y disfruta de este momentazo en el vídeo!