Rosa acelera por un bote histórico: sólo un curioso fallo la frena en El Rosco

Si en el programa anterior se igualó la cantidad histórica que Rafa Castaño ganó en Pasapalabra, en este Rosco ese bote se ha superado y ha marcado un nuevo récord: 2.278.000 euros. Seguirá creciendo porque ni Manu ni Rosa han logrado los 25 aciertos, aunque sí han dejado un nuevo duelo lleno de tensión. Como prólogo, los dos concursantes han despedido a los invitados, en el caso del madrileño con su poema dedicado a Goyo Jiménez, Elisa Matilla, Cristina Gallego y el Mago Yunke.

Los dos concursantes han llegado a esta prueba con el mismo tiempo. Manu ha arrancado con dos buenos turnos, sumando 9 aciertos, pero Rosa ha dado un acelerón repentino de 12 letras. De hecho, con su siguiente jugada iba a cerrar la primera vuelta con 22 aciertos, pero se ha visto frenada en la Z con un llamativo fallo.

Rosa se quedaba sin opciones de bote, pero a Manu le ha pasado lo mismo justo después. Sopesando las circunstancias, Rosa ha sacado una respuesta más y se ha plantado. Manu, ya a solas con Roberto Leal, se ha enfrentado a una remontada complicada de diez aciertos. ¿Logrará evitar la próxima Silla Azul?