Edadismo

Obligado a opositar a los 60 años porque no encuentra trabajo: "No hay otro motivo para el que no me contraten más que la edad"

Vicente se quedó sin trabajo hace tres años y, desde entonces, no ha conseguido que le contraten. Fruto de la desesperación, ha empezado a estudiar una oposición a los 59 años para conseguir un sustento.

Opositar a los 60

Perder el trabajo a los 50 o a los 60 puede ser muy angustiante, ya que muchos piensan que la edad es un obstáculo para encontrar trabajo. Es precisamente lo que le ocurrió a Vicente, que hace tres años se quedó sin trabajo y estuvo mandando currículums sin éxito durante mucho tiempo.

Pese a que buscó trabajo fuera de su sector, no conseguía que le llamaran. Por eso, puso en marcha su última opción: ponerse a opositar. "Entiendo que no hay otro motivo más que la edad", señala, "porque he echado el currículum hasta en la gasolinera".

Vicente necesita el dinero y está dispuesto a reinventarse y a volver a estudiar, algo que jamás se imaginó que tendría que hacer. "Pensé que iba a ser más fácil encontrar trabajo cuando me quedé en paro", advierte.

Como Vicente, son muchas las personas que descubren que, desgraciadamente, a veces la edad pesa más que la profesionalidad y la experiencia a la hora de encontrar trabajo. ¡Dale al play para escuchar la historia de Vicente!

Opositar a los 60

Obligado a opositar a los 60 años porque no encuentra trabajo: "No hay otro motivo para el que no me contraten más que la edad"

