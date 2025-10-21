Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

Goyo Jiménez ha cumplido las expectativas que había creado Roberto Leal. “Es una canción para venirnos arriba todos”, ha comentado el presentador al dar paso al duelo en La Pista entre el cómico y Cristina Gallego. Esta vez, el invitado sí ha acertado con Mónica Naranjo y su ‘Desátame’, a diferencia de lo que le ocurrió con Lady Gaga hace un par de programas.

Tras escuchar el primer fragmento, Goyo ha empezado a tararear muy bajito para subir la voz al llegar a “abrázame más fuerte”. Con eso ya tenía el pleno de cinco segundos en su mano. No obstante, Roberto le ha animado a cantar un poco más. Ha sido entonces cuando el cómico ha desplegado toda su potencia vocal para tratar de alcanzar los agudos de Mónica Naranjo.

“Lo has hecho igual”, ha ironizado el presentador sobre el falsete de Goyo con este temazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!