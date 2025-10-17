Antena 3 LogoAntena3
Daniel Guzmán, el actor que ha triunfado delante y detrás de las cámaras, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Siempre tuvo claro que quería ser director, pero ha probado el cine delante y detrás de las cámaras. Hoy, nos cuenta cómo consigue emocionar al público en cada uno de sus proyectos.

Daniel Guzmán

Daniel Guzmán terminó en el cine gracias a un grafiti. Era tan solo un joven de Aluche cuando, por casualidad, coprotagonizó un documental que retrataba la vida de los grafiteros madrileños.

Desde entonces, el cine se convirtió en su pasión y, aunque siempre tuvo claro que estaba hecho para dirigir, comenzó en la industria como actor. Tras varios proyectos, su salto a la fama vino de la mano de su papel en Aquí no hay quien viva.

En 2006, Guzmán abandonó la serie que tantas alegrías le dio para centrarse en su faceta como director, lanzándose a llevar a cabo su ópera prima: A cambio de nada, en la que descubrió a Miguel Herrán.

Hoy, Daniel Guzmán se ha labrado una carrera de éxito como un director consagrado del cine español y nos presenta su última película: La Deuda. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

