Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

En este programa vamos a implosionar un bidón gracias al increíble poder de la presión atmosférica.

Para lograr una implosión, es decir, provocar el colapso de las paredes del bidón hacia dentro, tenemos que hacer que la presión en el interior del bidón sea muy inferior a la presión exterior, de forma que la atmósfera estruje el bidón.

Para lograrlo, calentaremos el bidón con agua en su interior hasta que el agua alcance su temperatura de ebullición. Al hervir el agua dentro del bidón, el agua pasará a su estado gaseoso (vapor de agua). Este vapor caliente se expandirá y expulsará la mayor parte del aire que inicialmente había dentro del bidón.

Cuando estemos preparados, sellaremos el bidón para que quede completamente lleno de vapor de agua a presión atmosférica, e introduciremos el bidón en una piscina con agua muy fría, con el objetivo de que la temperatura del vapor de agua en el interior caiga drásticamente y condense. Como el agua líquida ocupa un volumen mucho menor que el vapor (aproximadamente 1.700 veces menos), se producirá una caída masiva de la presión en el interior del bidón.

Una vez que la presión interna del bidón es muy baja con respecto a la presión atmosférica externa (la presión del aire que nos rodea) la fuerza neta que actúa desde el exterior hacia el interior es tan intensa que la estructura del bidón no podrá soportarla, e implosionará, es decir, colapsará hacia adentro hasta que la presión interior se iguale con la exterior.

