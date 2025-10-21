Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No hacer en casa!

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Cuando el vapor de agua de dentro del bidón se enfría y condensa, disminuye la presión en el interior, provocando la implosión.

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En este programa vamos a implosionar un bidón gracias al increíble poder de la presión atmosférica.

Para lograr una implosión, es decir, provocar el colapso de las paredes del bidón hacia dentro, tenemos que hacer que la presión en el interior del bidón sea muy inferior a la presión exterior, de forma que la atmósfera estruje el bidón.

Para lograrlo, calentaremos el bidón con agua en su interior hasta que el agua alcance su temperatura de ebullición. Al hervir el agua dentro del bidón, el agua pasará a su estado gaseoso (vapor de agua). Este vapor caliente se expandirá y expulsará la mayor parte del aire que inicialmente había dentro del bidón.

Cuando estemos preparados, sellaremos el bidón para que quede completamente lleno de vapor de agua a presión atmosférica, e introduciremos el bidón en una piscina con agua muy fría, con el objetivo de que la temperatura del vapor de agua en el interior caiga drásticamente y condense. Como el agua líquida ocupa un volumen mucho menor que el vapor (aproximadamente 1.700 veces menos), se producirá una caída masiva de la presión en el interior del bidón.

Una vez que la presión interna del bidón es muy baja con respecto a la presión atmosférica externa (la presión del aire que nos rodea) la fuerza neta que actúa desde el exterior hacia el interior es tan intensa que la estructura del bidón no podrá soportarla, e implosionará, es decir, colapsará hacia adentro hasta que la presión interior se iguale con la exterior.

Como se trata de un experimento que conlleva cierto peligro, contaremos con la ayuda de nuestro fiel compañero del equipo de ciencia: Don Alicio, el perro robot Go2 de Unitree Robotics, que nos han regalado nuestros amigos de Synergy Tech - Unitree Spain.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Taburete en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Taburete en El Hormiguero

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío: "Me ha cambiado la vida"

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío y descubre las primeras imágenes: "Me ha cambiado la vida"

La bronca de David Summers a Willy Bárcenas por subir borracho al escenario: "Acabé muy pedo"
En El Hormiguero

La bronca de David Summers a Willy Bárcenas por subir borracho al escenario: "Acabé muy pedo"

Bombazo de Pablo Motos: El Hormiguero celebrará sus 3.000 programas el lunes con Laura Pausini
Increíble

Bombazo de Pablo Motos: El Hormiguero celebrará sus 3.000 programas el lunes con Laura Pausini

Rosa acelera por un bote histórico: sólo un curioso fallo la frena en El Rosco
El Rosco | 21 de octubre

Rosa acelera por un bote histórico: sólo un curioso fallo la frena en El Rosco

La concursante gallega se ha plantado con 22 aciertos y un error, obligando a Manu a una gran remontada de diez letras ya a solas con Roberto Leal.

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!
Mejores momentos | 21 de octubre

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

El mago ha creado un avión con una carta que ha sobrevolado toda una baraja llena de posibles destinos. ¡El giro final ha sido alucinante!

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra: “Imagínate ser su pareja”

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

Publicidad