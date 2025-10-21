Antena 3 LogoAntena3
Increíble

Bombazo de Pablo Motos: El Hormiguero celebrará sus 3.000 programas el lunes con Laura Pausini

La artista e íntima amiga del presentador será la protagonista de una noche de lo más especial.

Bombazo de Pablo Motos: El Hormiguero celebrará sus 3.000 programas el lunes con Laura Pausini

El Hormiguero ha cumplido 20 años en antena. Dos décadas llenando de humor las noches en la televisión dan para muchos programas... ¡y están cerca de llegar a las 3.000 emisiones!

Antes de dar la bienvenida a Taburete, Pablo Motos ha aprovechado para soltar un bombazo de cara a la próxima semana. El presentador ha desvelado que el próximo lunes, con motivo de los 3.000 programas, Laura Pausini será la encargada de animar la fiesta.

La cantante italiana, una de las artistas más míticas de la historia de la música e íntima amiga del programa, estará en El Hormiguero para disfrutar de una noche de lo más especial.

Revive la entrevista completa a Taburete en El Hormiguero

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío: "Me ha cambiado la vida"

La bronca de David Summers a Willy Bárcenas por subir borracho al escenario: "Acabé muy pedo"
Rosa acelera por un bote histórico: sólo un curioso fallo la frena en El Rosco
El Rosco | 21 de octubre

Rosa acelera por un bote histórico: sólo un curioso fallo la frena en El Rosco

La concursante gallega se ha plantado con 22 aciertos y un error, obligando a Manu a una gran remontada de diez letras ya a solas con Roberto Leal.

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!
Mejores momentos | 21 de octubre

La magia con la que Yunke sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra: ¡de altos vuelos!

El mago ha creado un avión con una carta que ha sobrevolado toda una baraja llena de posibles destinos. ¡El giro final ha sido alucinante!

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: "Me va a explotar la cabeza"

El poema de Manu deja flipando a los invitados de Pasapalabra: “Me va a explotar la cabeza”

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra

La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra: “Imagínate ser su pareja”

Goyo Jiménez grita 'Desátame' al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

Goyo Jiménez grita ‘Desátame’ al intentar imitar los agudos de Mónica Naranjo en La Pista

