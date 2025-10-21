Bombazo de Pablo Motos: El Hormiguero celebrará sus 3.000 programas el lunes con Laura Pausini

El Hormiguero ha cumplido 20 años en antena. Dos décadas llenando de humor las noches en la televisión dan para muchos programas... ¡y están cerca de llegar a las 3.000 emisiones!

Antes de dar la bienvenida a Taburete, Pablo Motos ha aprovechado para soltar un bombazo de cara a la próxima semana. El presentador ha desvelado que el próximo lunes, con motivo de los 3.000 programas, Laura Pausini será la encargada de animar la fiesta.

La cantante italiana, una de las artistas más míticas de la historia de la música e íntima amiga del programa, estará en El Hormiguero para disfrutar de una noche de lo más especial.