Así son los talents fuera del escenario: las confesiones más divertidas en este reto de La Voz
Antes de las penúltimas Audiciones, los talents se han enfrentado a este reto el que hemos descubierto su lado más cercano... ¿Se saben tres canciones de los coaches? ¡No te lo pierdas en el vídeo!
Los participantes de la quinta noche de Audiciones de La Voz han dejado momentos de diversión y agilidad mental en la prueba de contrarreloj. En esta nueva edición, los talents se han enfrentado, antes de salir al escenario, a los distintos retos en un minuto.
Hay una gran variedad de retos; desde cantar tres canciones express de Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra, hasta confesar las manías que tienen antes de cantar. Pero, lo realmente complicado es hacer todos los retos en unos escasos segundos. En esta prueba se descubren grandes habilidades y manías de los talents.
En esta quinta gala de Audiciones a Ciegas ha habido confesiones muy divertidas, como la comer antes de cantar o tomarse un caramelo especial de su abuela. También se vieron las habilidades más espectaculares: “Hago el cubo Rubik en menos de 40 segundos” o “Sé hacer ropa”.
El duelo contrarreloj deja ritmo y buen rollo antes de entrar al escenario de La Voz, en el que los concursantes dejaron un poco de su espectacular talento. ¡Échale un ojo en el vídeo de arriba!
