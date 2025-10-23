Antena 3 LogoAntena3
Isabel Preysler, sobre la mala relación de Julio Iglesias con su hijo Enrique: "No se portó como debería"

La celebrity ha hablado sobre cada uno de sus hijos, desde Chabeli hasta Tamara pasando por Julio José y centrándose en cómo descubrió la vocación de Enrique por la música.

Alberto Mendo
Publicado:

El Homiguero ha puesto el broche a la semana con la esperada visita de Isabel Preysler. La aristócrata acaba de estrenar 'Mi verdadera historia', el libro en el que recoge todas sus memorias, desmiente rumores y cuenta su verdad. "Mis hijos creen que me conocen, pero no", ha asegurado.

Isabel Preysler, sobre sus memorias: "Mis hijos creen que me conocen, pero no"

En un momento de la entrevista, la invitada ha hablado precisamente sobre cada uno de sus hijos. Tras elogiar a Chabeli y Julio José, se ha centrado en Enrique y ha revelado que se enteró de su vocación musical al mismo tiempo que Julio Iglesias. "Me llevé un disgusto", ha asegurado, porque pensó que eso haría que dejara la universidad. El malestar de Julio fue por otro motivo: "Lo que más le molestó fue que no nos lo hubiera contado desde un principio, después vinieron más complicaciones".

Isabel ha recordado cómo Enrique le confesó que "estaba dolido" con su padre y le contó todos los motivos, lo que ha preferido mantener en secreto. No obstante, ha reconocido que Julio no se portó bien con su hijo: "No como debería".

La celebrity también ha hablado de Tamara y de cómo ha aceptado a Íñigo Onieva en la familia. "Lo entendí cuando ella me lo explicó", ha dicho sobre el perdón a su infidelidad. La invitada ha asegurado: "Ahora le quiero como un hijo más, antes era más rencorosa, ahora se me ha quitado el rencor".

