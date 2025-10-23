¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible

Pasapalabra puede presumir de contar con los mejores invitados de la televisión. Cada tres programas, Roberto Leal da la bienvenida a un nuevo cuarteto de famosos dispuestos a ayudar a los concursantes, actualmente a Manu y a Rosa, y con ganas de divertirse. Se lo pasan tan bien que casi todos acaban repitiendo. Sin embargo, también hay nombres ilustres que aún no han visitado el plató.

Entre esas estrellas pendientes de debutar en Pasapalabra se encuentra aún Susanna Griso. La presentadora de Espejo Público se está haciendo derogar tanto que parece un sueño para Roberto Leal. Sin embargo, gracias a Leonor Lavado, lo imposible se ha hecho realidad… en forma de imitación, al igual que ocurrió con Melody en el anterior programa en La Pista.

A Roberto le ha encantado esta sorpresa. “Es lo más cerca que voy a tener a Susanna Griso de tenerla de verdad aquí”, ha reconocido con cierta resignación. ¡No te pierdas esta ‘visita’ en el vídeo!