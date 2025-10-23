Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

"Le conocí en una fiesta de Tomás Terry": así surgió el amor entre Isabel Preysler y Julio Iglesias

La socialité ha relatado cómo fue su primer encuentro con el cantante y qué les llevó a enamorarse.

"Le conocí en una fiesta de Tomás Terry": así surgió el amor entre Isabel Preysler y Julio Iglesias

Publicidad

Isabel Preysler ha visitado El Hormiguero con su elegancia habitual. La empresaria ha compartido confidencias, reflexiones y momentos de humor que han mostrado su faceta más cercana.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su relación con Julio Iglesias. El presentador ha querido saber dónde se conocieron y cómo surgió el amor que les llevó incluso a formar una familia.

"No era el momento para casarnos"

Isabel Preysler

La sociaité ha contado que su primer encuentro fue en una fiesta de Tomás Terry y que, desde el primer momento le pareció encantador. Sin embargo, ha confesado que su embarazo les llevó a casarse de manera precipitada y eso era justo lo que no quería.

Ante la noticia de que iban a ser padres, Isabel ha afirmado que él "se portó como un señor" y no ha tenido ninguna mala palabra hacia su primer marido. ¡Así lo ha contado!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Le conocí en una fiesta de Tomás Terry": así surgió el amor entre Isabel Preysler y Julio Iglesias

"Le conocí en una fiesta de Tomás Terry": así surgió el amor entre Isabel Preysler y Julio Iglesias

El Hormiguero cumple 3.000 programas y lo celebra por todo lo alto: estos serán los próximos invitados

El Hormiguero cumple 3.000 programas y lo celebra por todo lo alto: estos serán los próximos invitados

La mala suerte se ceba con Rosa: dos grandes desaciertos la condenan en El Rosco

La mala suerte se ceba con Rosa: dos grandes desaciertos la condenan en El Rosco

El “pellizquito” de Javi Cantero cantando por Isabel Pantoja: “Se me enamora el alma”
Mejores momentos | 23 de octubre

El “pellizquito” de Javi Cantero cantando por Isabel Pantoja: “Se me enamora el alma”

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”
Mejores momentos | 23 de octubre

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible
Mejores momentos | 23 de octubre

¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible

Roberto Leal, sorprendido, ha reconocido que es “lo más cerca” que va a tener a la presentadora de Espejo Público como invitada.

Cristina Pedroche
En plató

Cristina Pedroche desvela las novedades de las Campanadas de este año: "Por primera vez va a ser una retransmisión simultánea"

La reaparición de Cristina Pedroche en nuestro plató tras tener a su segundo hijo llega a escasos meses de las Campanadas, que este año se retransmitirán a la vez en Antena 3, LaSexta y atresplayer.

Nariz Preysler

La espiral de operaciones de nariz de Isabel Preysler: "Yo le he contado hasta seis cirugías"

Acosadora gimnasio

La acosadora del gimnasio, ahora acusada de estafar a su marido: "Me dijo una vez: "Dejo a mi viejito y te recojo, nadie me va a parar""

Madre entrevistada

Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

Publicidad