"Le conocí en una fiesta de Tomás Terry": así surgió el amor entre Isabel Preysler y Julio Iglesias

Isabel Preysler ha visitado El Hormiguero con su elegancia habitual. La empresaria ha compartido confidencias, reflexiones y momentos de humor que han mostrado su faceta más cercana.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su relación con Julio Iglesias. El presentador ha querido saber dónde se conocieron y cómo surgió el amor que les llevó incluso a formar una familia.

"No era el momento para casarnos"

La sociaité ha contado que su primer encuentro fue en una fiesta de Tomás Terry y que, desde el primer momento le pareció encantador. Sin embargo, ha confesado que su embarazo les llevó a casarse de manera precipitada y eso era justo lo que no quería.

Ante la noticia de que iban a ser padres, Isabel ha afirmado que él "se portó como un señor" y no ha tenido ninguna mala palabra hacia su primer marido. ¡Así lo ha contado!