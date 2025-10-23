Antena 3 LogoAntena3
Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"

La celebrity ha contado cómo conoció a Miguel Boyer, cómo se enamoró de él y cómo se lo contó a Carlos Falcó.

Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"

Alberto Mendo
El Homiguero ha recibido la visita de Isabel Preysler, que ha hablado como nunca sobre su vida. La aristócrata acaba de estrenar 'Mi verdadera historia', la biografía en la que recoge todas sus memorias.

Entre esos capítulos, cuenta cómo, estando casada con Carlos Falcó, se enamoró de Miguel Boyer. Isabel ha explicado a Pablo Motos cómo conoció al economista durante un almuerzo por una amiga común. "No diría que fue un flechazo", ha asegurado, sino que fue surgiendo según se fueron conociendo. "Me enamoró su inteligencia y su sentido del humor británico, ácido pero muy gracioso", ha revelado.

Los dos estaban casados pero el amor "fue imparable". Isabel ha confesado que resultó "muy doloroso". Al principio se veían a escondidas y se convirtió "en un secreto a voces". "Cuando me lo preguntó Carlos, yo no le mentí, le dije que estaba enamorada de Miguel". Visiblemente emocionada, ha añadido: "Me sigue doliendo, pero son cosas que pasan, no se pueden evitar".

