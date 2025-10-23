Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

Isabel Preysler ha conquistado El Hormiguero con su serenidad y encanto. Entre anécdotas y risas, ha demostrado por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas de nuestro país.

La socialité siempre ha sido muy aclamada por la prensa, pero desde que oficializó su relación con Miguel Boyer, exministro de Economía, Hacienda y Comercio de España, aquello no hizo más que crecer.

En este momento, Isabel ha contado que ha recibido avisos de que estaban hurgando en su basura y que incluso ha tenido que llegar a viajar en varias ocasiones en el maletero del coche para no ser perseguida por los paparazzi. ¡Imperdible!