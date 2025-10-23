Antena 3 LogoAntena3
Increíble

Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

La invitada ha contado las mayores locuras que ha tenido que hacer para esquivar a la prensa.

Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

Isabel Preysler ha conquistado El Hormiguero con su serenidad y encanto. Entre anécdotas y risas, ha demostrado por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas de nuestro país.

La socialité siempre ha sido muy aclamada por la prensa, pero desde que oficializó su relación con Miguel Boyer, exministro de Economía, Hacienda y Comercio de España, aquello no hizo más que crecer.

En este momento, Isabel ha contado que ha recibido avisos de que estaban hurgando en su basura y que incluso ha tenido que llegar a viajar en varias ocasiones en el maletero del coche para no ser perseguida por los paparazzi. ¡Imperdible!

Cristina Pedroche desvela las novedades de las Campanadas de este año: "Por primera vez va a ser una retransmisión simultánea"

