Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

Tras la polémica ruptura del dúo, la tensión no se acaba. Hoy, Andy se pronuncia por primera vez sobre todos los rumores de mala relación entre ambos.

Andy

Publicidad

La ruptura de Andy y Lucas no ha silenciado el revuelo que desde hace meses rodea a los artistas. Fuera de los escenarios, ambos continúan siendo noticia, y lo que parecía el final de una etapa musical se ha transformado en el inicio de una nueva etapa marcada por las controversias.

Pese a que Lucas ha aclarado los rumores y se ha defendido en numerosas ocasiones, hasta ahora no conocíamos la versión de Andy, que según Lorena Vázquez podría no haber recibido todo el dinero que le pertenece por la gira.

Lorena Vázquez

Hoy, por fin Lucas se ha pronunciado. El artista ha adelantado que en los próximos meses nos enteraremos de muchos detalles de su nuevo camino en solitario. "Si Lucas se retiraba, yo no me iba a quedar en mi casa", señala.

Andy ha confesado que los rumores y polémicas en las que se ha visto envuelto "le están afectando para mal". "Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música", asegura. ¡Dale al play para escucharle en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Andy

Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

Lourdes Montes

Lourdes Montes, sorprendida ante los ataques de Julián Contreras: "Nunca pensé que mis palabras fueran a desembocar en esto"

Pablo López

El horóscopo musical de La Voz: las canciones que representan a cada signo según los coaches

Dominga
Nos lo cuenta

La herencia envenenada de Dominga: debe pagar a Hacienda por el dinero que su sobrino retiró del banco antes de morir

Presunto asesino de Villaverde
Hablamos con ellos

Compañeros de piso del presunto asesino de Villaverde: "Jamás pensé que vivía con alguien que ha matado a una chica"

Denuncian que el párroco discrimina a su hija
Denuncia

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Gori busca una disculpa por parte del párroco de su iglesia, que se ha negado a que Noelia sea la madrina de un bautizo por tener síndrome de Down.

Hijo Mario Vargas Llosa
Exclusiva

El hijo de Mario Vargas Llosa, cortante tras la publicación de las memorias de Isabel Preysler: ¿le negaron un último adiós?

La socialité publica sus esperadas memorias, donde se sincera acerca de sus romances más polémicos y sus mayores secretos. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor, después de que Isabel confesara que fueron sus hijos quienes no le permitieron despedirse de él.

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre las románticas cartas de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amor"

Diego López Garrido

Diego López Garrido, sobre Leire Díez: "Todo son elucubraciones"

Isabel Rábago

Isabel Rábago, sobre el silencio de Irene Rosales respecto a Kiko Rivera: "Se le puede complicar la vida si dice cosas que molesten a Kiko"

Publicidad