Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

La ruptura de Andy y Lucas no ha silenciado el revuelo que desde hace meses rodea a los artistas. Fuera de los escenarios, ambos continúan siendo noticia, y lo que parecía el final de una etapa musical se ha transformado en el inicio de una nueva etapa marcada por las controversias.

Pese a que Lucas ha aclarado los rumores y se ha defendido en numerosas ocasiones, hasta ahora no conocíamos la versión de Andy, que según Lorena Vázquez podría no haber recibido todo el dinero que le pertenece por la gira.

Hoy, por fin Lucas se ha pronunciado. El artista ha adelantado que en los próximos meses nos enteraremos de muchos detalles de su nuevo camino en solitario. "Si Lucas se retiraba, yo no me iba a quedar en mi casa", señala.

Andy ha confesado que los rumores y polémicas en las que se ha visto envuelto "le están afectando para mal". "Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música", asegura. ¡Dale al play para escucharle en el vídeo de arriba!