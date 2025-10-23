Los cuidados de Isabel Preysler y sus intervenciones quirúrgicas: "Mi nariz es mi tortura"

La elegancia y el saber estar de Isabel Preysler han brillado en El Hormiguero. La invitada ha conversado con naturalidad sobre su vida, dejando ver una versión más relajada y espontánea de sí misma.

En su libro de memorias que acudía a presentar la socialité cuenta con todo lujo de detalles todo lo que ha vivido. Entre otras cosas, tal y como ha remarcado Pablo Motos, habla sobre sus cuidados y retoques estéticos.

La socialité ha desvelado todas sus cirugías y ha contado el idilio que ha vivido con su nariz. En el momento que se operó hubo un problema en el quirófano y desde entonces no le ha dado más que problemas por culpa de diferentes infortunios. ¡No te lo pierdas!