El Hormiguero cumple 3.000 programas y lo celebra por todo lo alto: estos serán los próximos invitados

El Hormiguero alcanza las 3.000 emisiones con el programa del próximo lunes y Pablo Motos ha desvelado qué famosos estarán en el plató para celebrar una semana tan especial.

Lunes: Laura Pausini

Arrancamos una semana muy especial en la que vamos a celebrar por todo lo alto que cumplimos 3000 programas. Lo haremos con la visita de una de nuestras invitadas más queridas y que ha formado parte de nuestro éxito: Laura Pausini. La cantante italiana nos va a presentar su nuevo single, titulado Mi historia entre tus dedos, primer adelanto de su próximo disco. Además, nos hablará de su próxima gira mundial que, por primera vez en su carrera, empezará en España.

Martes: Leo Harlem

Nos viene a ver el cómico Leo Harlem quien se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida en Madrid titulado Hasta luego, Leo que podrá disfrutarse en Madrid del 17 al 21 de diciembre. En este show hará un recorrido por algunos de sus mejores monólogos de humor.

Miércoles: Arturo Valls y Christopher Lloyd

Miércoles de lujo con la presencia del presentador Arturo Valls para hablarnos de la nueva temporada del concurso El 1% que se estrena ese mismo día en Antena 3 justo después de nuestro programa. Además, vamos a conocer al actor norteamericano Christopher Lloyd, protagonista de una de las películas más icónicas del cine, Regreso al futuro, que se reestrena a nivel mundial con motivo de su 40 aniversario.

Jueves: Dani Martín

Cerramos otra semana memorable con la visita de Dani Martín. El cantante nos va a hablar de su Gira 25 P*t*s Años, que comenzará con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid y al que sumará el resto de shows que le llevarán por todo el país. Además, Martín nos va a presentar en primicia su nuevo single.