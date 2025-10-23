Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 23 de octubre

El “pellizquito” de Javi Cantero cantando por Isabel Pantoja: “Se me enamora el alma”

El cantante ha acertado al principio la artista aunque no la canción, pero ha terminado llevándose la victoria en su duelo contra Leonor Lavado.

Alberto Mendo
Javi Cantero ha prometido cantar con su guitarra en Pasapalabra antes de que termine esta visita. Mientras llega ese momento, la prueba de La Pista ha propiciado otro “pellizquito” de su arte y con una versión de ‘Se me enamora el alma’ de Isabel Pantoja. Incluso la ha personalizado para dedicársela a Roberto Leal. Ha sido una pena porque sí ha acertado la artista, pero no era esa canción.

Afortunadamente para Javi, su rival ha tardado en aclararse. Leonor Lavado ha revelado, ya avanzado el duelo, que pensaba que la canción pertenecía a una serie, como en el primer duelo de la tarde.

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

Gracias al segundo fragmento, Javi ha reconocido ‘Marinero de luces’. Como broche, Roberto ha sorprendido con uno de sus chistes gráficos bromeando con el título. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

