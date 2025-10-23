Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Cristina Pedroche desvela las novedades de las Campanadas de este año: "Por primera vez va a ser una retransmisión simultánea"

La reaparición de Cristina Pedroche en nuestro plató tras tener a su segundo hijo llega a escasos meses de las Campanadas, que este año se retransmitirán a la vez en Antena 3, LaSexta y atresplayer.

Cristina Pedroche

Publicidad

Cristina Pedroche es una de las mujeres más famosas de la televisión en nuestro país. Hoy, después de meses apartada de los medios para disfrutar de su segundo embarazo, reaparece en nuestro programa.

La presentadora ha dado a luz a su segundo hijo Isai, que se ha convertido en el centro de su vida, junto a su marido Dabiz Muñoz y su hija Laia. Sin embargo, confiesa que no deja de preparar el día más esperado del año para ella: el de las Campanadas.

Cristina Pedroche

Desde 2016, Pedroche se ha convertido en el símbolo por excelencia de las Campanadas. Sus originales looks acaparan todas las miradas y, cuando se acercan las Navidades, todos teorizan acerca del vestido de este año.

Este año, la presentadora no faltará a la cita, que según nos cuenta, tendrá novedades. "Por primera vez en la historia va a ser una retransmisión simultánea, tanto en Antena 3, como en LaSexta, como en atresplayer", desvela, "va a ser a lo grande, como la Super Bowl".

Pedroche se prepara para unas Campanadas que serán muy especiales. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El “pellizquito” de Javi Cantero cantando por Isabel Pantoja: “Se me enamora el alma”

El “pellizquito” de Javi Cantero cantando por Isabel Pantoja: “Se me enamora el alma”

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible

¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible

Cristina Pedroche
En plató

Cristina Pedroche desvela las novedades de las Campanadas de este año: "Por primera vez va a ser una retransmisión simultánea"

Nariz Preysler
Lo vemos

La espiral de operaciones de nariz de Isabel Preysler: "Yo le he contado hasta seis cirugías"

Acosadora gimnasio
Lo vemos

La acosadora del gimnasio, ahora acusada de estafar a su marido: "Me dijo una vez: "Dejo a mi viejito y te recojo, nadie me va a parar""

Hace un año, una mujer de Palma de Mallorca era acusada de acosar a varios de entrenadores de diferentes gimnasios. Ahora, su marido ha denunciado que podría haberle estafado miles de euros.

Madre entrevistada
NUEVO CASO DE ACOSO

Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

Tras el suicidio de Sandra en Sevilla, hoy España vuelve a estremecerse: una menor de solo 5 años ha sufrido, durante semanas, agresiones salvajes por parte de sus propios compañeros de sexto de primaria. La familia, rota, guarda silencio. Mañana, el colegio vivirá una manifestación de padres que claman por protección y justicia.

Aparece el Picasso

Aparece el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros: "Parece ser que no se ha tratado de un robo"

Hijo Tejero

El hijo de Antonio Tejero desvela que ha experimentado una pequeña mejoría: "Ha merendado y está totalmente consciente"

Postureo en la caridad

Ana María, criticada por mostrar en redes las ayudas que recibe: "Me dicen cosas horribles por mostrarme agradecida"

Publicidad