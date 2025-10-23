En plató
Cristina Pedroche desvela las novedades de las Campanadas de este año: "Por primera vez va a ser una retransmisión simultánea"
La reaparición de Cristina Pedroche en nuestro plató tras tener a su segundo hijo llega a escasos meses de las Campanadas, que este año se retransmitirán a la vez en Antena 3, LaSexta y atresplayer.
Cristina Pedroche es una de las mujeres más famosas de la televisión en nuestro país. Hoy, después de meses apartada de los medios para disfrutar de su segundo embarazo, reaparece en nuestro programa.
La presentadora ha dado a luz a su segundo hijo Isai, que se ha convertido en el centro de su vida, junto a su marido Dabiz Muñoz y su hija Laia. Sin embargo, confiesa que no deja de preparar el día más esperado del año para ella: el de las Campanadas.
Desde 2016, Pedroche se ha convertido en el símbolo por excelencia de las Campanadas. Sus originales looks acaparan todas las miradas y, cuando se acercan las Navidades, todos teorizan acerca del vestido de este año.
Este año, la presentadora no faltará a la cita, que según nos cuenta, tendrá novedades. "Por primera vez en la historia va a ser una retransmisión simultánea, tanto en Antena 3, como en LaSexta, como en atresplayer", desvela, "va a ser a lo grande, como la Super Bowl".
Pedroche se prepara para unas Campanadas que serán muy especiales. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
