El Rosco | 23 de octubre

La mala suerte se ceba con Rosa: dos grandes desaciertos la condenan en El Rosco

La jugada final de Manu, llegando a 22 aciertos y plantándose, ha desarbolado la estrategia de su rival.

Alberto Mendo
En El Rosco son tan importantes los aciertos como los desaciertos, que es casi lo mismo que los fallos pero con el matiz de que se ha descartado la respuesta correcta. Rosa ha sido víctima de esta mala suerte y de la presión que ha supuesto la última jugada maestra de Manu. La tensión de este duelo ha sido el contrapunto en este programa a momentos tan divertidos como el chiste que ha improvisado David Fernández sobre Marco y su mono Amedio.

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

Manu ha comenzado la prueba con una gran ventaja de tiempo: medio minuto sobre Rosa. Sin embargo, eso no ha afectado al transcurso de la primera vuelta, al principio con la coruñesa mandando en el marcador y después con el madrileño tomando la iniciativa. Ambos han puesto el cara a cara al rojo vivo con empate a 20 aciertos.

Rosa ha sacado una letra más y se ha guardado sus cartas. Sin embargo, Manu le ha obligado a sacarlas con su jugada final: dos aciertos más para plantarse con 22. Ha sido entonces cuando la coruñesa ha estado desacertada por dos veces, al tener en mente las respuestas correctas pero dando palabras fallidas. ¡Revive este interesantísimo Rosco en el vídeo!

