El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”
Carla Nieto se ha llevado el triunfo en La Pista gracias a esta serie infantil que ha llenado de nostalgia el plató de Pasapalabra.
Carla Nieto ha puesto el 2-0 en su duelo en La Pista contra David Fernández. La actriz ha vuelto a ganar y esta vez con una serie de televisión, sumando cuatro segundos para Manu. En el programa anterior hizo incluso pleno gracias a ‘Malo’ de Bebe, una canción con la que aprovechó para agradecer a la cantante este alegato contra el maltrato.
Los invitados podían decir el título de la serie o cantar su sintonía, que es lo que ha sonado en la prueba. El primer fragmento ha sido más que suficiente para varias generaciones que han crecido con ‘Marco’. El ansia ha podido con David, que se ha precipitado con el pulsador. Aunque ha reclamado una revisión, Roberto le ha confirmado que tenía que rebotar.
Carla tenía una primera oportunidad de oro pero no ha reconocido la canción y ha necesitado el dato de que el protagonista busca a su madre con un mono. Amedio se ha convertido precisamente en el protagonista de un inesperado chiste de David. “Hay algo que nunca entendí”, ha reconocido el cómico. ¡Descubre el chiste en el vídeo!
