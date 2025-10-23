Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 23 de octubre

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

Carla Nieto se ha llevado el triunfo en La Pista gracias a esta serie infantil que ha llenado de nostalgia el plató de Pasapalabra.

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Carla Nieto ha puesto el 2-0 en su duelo en La Pista contra David Fernández. La actriz ha vuelto a ganar y esta vez con una serie de televisión, sumando cuatro segundos para Manu. En el programa anterior hizo incluso pleno gracias a ‘Malo’ de Bebe, una canción con la que aprovechó para agradecer a la cantante este alegato contra el maltrato.

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

Los invitados podían decir el título de la serie o cantar su sintonía, que es lo que ha sonado en la prueba. El primer fragmento ha sido más que suficiente para varias generaciones que han crecido con ‘Marco’. El ansia ha podido con David, que se ha precipitado con el pulsador. Aunque ha reclamado una revisión, Roberto le ha confirmado que tenía que rebotar.

Carla tenía una primera oportunidad de oro pero no ha reconocido la canción y ha necesitado el dato de que el protagonista busca a su madre con un mono. Amedio se ha convertido precisamente en el protagonista de un inesperado chiste de David. “Hay algo que nunca entendí”, ha reconocido el cómico. ¡Descubre el chiste en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

El chiste de David Fernández sobre Marco y su mono Amedio: “Hay algo que nunca entendí”

¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible

¿Susanna Griso al fin en Pasapalabra? Leonor Lavado consigue lo imposible

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche desvela las novedades de las Campanadas de este año: "Por primera vez va a ser una retransmisión simultánea"

Nariz Preysler
Lo vemos

La espiral de operaciones de nariz de Isabel Preysler: "Yo le he contado hasta seis cirugías"

Acosadora gimnasio
Lo vemos

La acosadora del gimnasio, ahora acusada de estafar a su marido: "Me dijo una vez: "Dejo a mi viejito y te recojo, nadie me va a parar""

Madre entrevistada
NUEVO CASO DE ACOSO

Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

Tras el suicidio de Sandra en Sevilla, hoy España vuelve a estremecerse: una menor de solo 5 años ha sufrido, durante semanas, agresiones salvajes por parte de sus propios compañeros de sexto de primaria. La familia, rota, guarda silencio. Mañana, el colegio vivirá una manifestación de padres que claman por protección y justicia.

Aparece el Picasso
Exclusiva

Aparece el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros: "Parece ser que no se ha tratado de un robo"

El cuadro que desaparecía en su traslado de Madrid a Granada ha aparecido finalmente. Después de contemplar todas las posibilidades, parece que se descarta el robo.

Hijo Tejero

El hijo de Antonio Tejero desvela que ha experimentado una pequeña mejoría: "Ha merendado y está totalmente consciente"

Postureo en la caridad

Ana María, criticada por mostrar en redes las ayudas que recibe: "Me dicen cosas horribles por mostrarme agradecida"

Golpe 23-F

Ángel Flores, cámara del Congreso durante el 23-F: "Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo: "O te apartas o te mato""

Publicidad