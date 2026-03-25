La entrevista completa a Noelia, la joven de 25 años que ha logrado la eutanasia

Noelia, una joven de 25 años de Barcelona que llevaba dos años luchando por conseguir la eutanasia, ha logrado el aval de la justicia. Después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le diese luz verde, Noelia ya tiene fecha: el jueves 26 de marzo dejará de vivir.

La periodista Bea Osa ha podido hablar con ella a escasos días de recibir la eutanasia. En su única y última entrevista, Noelia ha explicado los motivos que le han llevado a querer quitarse la vida, cómo han reaccionado sus padres y cómo ha planeado el día de su muerte.

Pese a que se ha enfrentado a la oposición de sus padres, Noelia afirma que se siente aliviada y que nunca ha dudado de su decisión. Para ella, el final siempre valió la pena: dejar de sufrir después de una vida llena de dolor físico y psicológico.

Hoy, accedemos al testimonio íntegro de Noelia, momentos antes de recibir la eutanasia. Una entrevista disponible al completo en el vídeo de arriba y en atresplayer.