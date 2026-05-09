Debate
Madre en contra de la nueva reforma de la custodia compartida: "Un menor necesita crecer con ambas partes"
El Gobierno reforma la ley que recoge la custodia compartida. Esta examinará cada caso individualmente y no se concederá la custodia compartida en caso de que existan indicios de que pueda afectar al menor emocionalmente.
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La custodia compartida es uno de los modelos familiares que más triunfan en nuestro país. Sin embargo, esto podría cambiar, ya que el Gobierno lo ha puesto en entredicho.
España modifica la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), examinando cada caso individualmente para ver si puede afectar emocionalmente al menor.
La reforma de la ley ha generado mucho debate entre los padres. Mientras muchos creen que es algo positivo para garantizar el bienestar infantil, otros creen que se les está limitando y que afectará negativamente a sus familias.
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"Un menor necesita crecer con ambas partes", afirma Rocío Laguna, madre a favor de la custodia compartida, "necesita de un padre y de una madre para crecer". Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para escuchar el debate!
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