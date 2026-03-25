Noelia explica los motivos que le han llevado a pedir la eutanasia: "No puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza"

Noelia ha logrado convencer a los tribunales españoles y europeos, que le han concedido la eutanasia tras dos años de lucha. Pese a los intentos de su padre de paralizar el proceso, Noelia dejará de vivir el jueves 26 de marzo.

En una entrevista exclusiva con Bea Osa, la joven, de 25 años, se ha sincerado sobre todo lo que ha vivido estos dos años y lo que le ha llevado hasta aquí. Según nos cuenta, hubo un momento de su vida en el que todo se torció, sufrió el abuso de su expareja, una agresión sexual múltiple y una situación familiar que le llevaron a querer quitarse la vida. Sin embargo, tras precipitarse desde un quinto piso quedó parapléjica y fue entonces cuando comenzó su lucha por conseguir la eutanasia.

Durante su entrevista, Noelia ha confesado que vive con un dolor físico constante, que se suma a su sufrimiento psicológico. Desde los 13 años está en tratamiento psiquiátrico, pero no ha logrado que tenga ganas de vivir.

"No tengo metas ni proyectos, siempre he visto mi mundo muy oscuro", afirma, "no puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido". Todo ello le llevó a querer quitarse la vida en dos ocasiones y, en uno de ellos, quedó postrada en silla de ruedas.

Noelia confiesa que siempre se ha sentido sola, pero que siempre ha tenido clara su decisión, que le permitirá descansar. "No tengo ganas de nada", señala, "simplemente quiero irme y dejar de sufrir".

Hoy, conocemos las últimas declaraciones de Noelia, apenas unos días antes recibir la eutanasia. Una entrevista única y estremecedora que abre el debate sobre la muerte digna. Puedes verla en directo en Antena3 y en atresplayer.