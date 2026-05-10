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En el próximo programa de La Voz Kids: "Nos la vais a devolver"

El sábado no te pierdas una nueva gala de Audiciones a ciegas con un nivel inigualable.

Avance de La Voz Kids

En el próximo programa de La Voz Kids: "Nos la vais a devolver"

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Celia Gil
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Las Audiciones a ciegas continúan en La Voz Kids con una nueva noche cargada de talento, sorpresas y momentos que prometen emocionar desde el primer segundo.

Nuevos talents se subirán al escenario dispuestos a conquistar a los coaches y hacerse un hueco en sus equipos en una fase cada vez más exigente.

La competición se intensifica y las decisiones serán cada vez más difíciles. Con los equipos empezando a tomar forma, Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena tendrán que afinar su estrategia en una gala donde no faltarán los plenos, los giros inesperados y actuaciones que darán mucho que hablar.

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Ana Mena arranca por todo lo alto en La Voz Kids con dos plenos
Equipo Ana Mena

Ana Mena arranca por todo lo alto en La Voz Kids con dos plenos

La nueva coach debuta en el programa consiguiendo dos de las voces más destacadas de la noche.

Orozco lidera la primera noche de La Voz Kids con tres talents en su equipo
Equipo Orozco

Orozco lidera la primera noche de La Voz Kids con tres talents en su equipo

El coach se convierte en el gran protagonista del estreno tras sumar tres voces y firmar algunos de los momentos más comentados de la noche.

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