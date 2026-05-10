En el próximo programa de La Voz Kids: "Nos la vais a devolver"

Las Audiciones a ciegas continúan en La Voz Kids con una nueva noche cargada de talento, sorpresas y momentos que prometen emocionar desde el primer segundo.

Nuevos talents se subirán al escenario dispuestos a conquistar a los coaches y hacerse un hueco en sus equipos en una fase cada vez más exigente.

La competición se intensifica y las decisiones serán cada vez más difíciles. Con los equipos empezando a tomar forma, Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena tendrán que afinar su estrategia en una gala donde no faltarán los plenos, los giros inesperados y actuaciones que darán mucho que hablar.