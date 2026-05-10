Fonsi arrasa en su debut en La Voz Kids con Evolett y Valeria

Luis Fonsi vivió una primera noche intensa en La Voz Kids, logrando incorporar a su equipo a Evolett y Valeria, dos talents que no dejaron indiferente a nadie.

Evolett emocionó con su interpretación y sorprendió a los coaches, mientras que Valeria deslumbró con una actuación llena de fuerza y actitud.

Dos elecciones que marcan el inicio de la aventura de Fonsi como coach, demostrando que llega dispuesto a apostar por voces con carácter y mucha presencia.

Equipo Fonsi: Evolett y Valeria | antena3.com

Equipo Fonsi: Evolett y Valeria.