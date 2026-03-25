Noelia confiesa cómo ha planeado el día en el que reciba la eutanasia: "No quiero a nadie dentro, le he dicho a mi madre que no"

Noelia, la joven de 25 años de Barcelona que lleva dos años luchando por morir dignamente, lo ha conseguido. Con el aval de la justicia europea, mañana mismo recibirá la eutanasia.

Días antes de cumplir su objetivo, ha concedido su única y última entrevista a Bea Osa. En ella, explica los motivos que la han llevado a querer quitarse la vida, cómo ha sentado su decisión en la familia o cómo algunos episodios traumáticos le llevaron a quedarse parapléjica en un intento fallido de suicidio.

El jueves 26 de marzo recibirá la eutanasia, algo que lleva años planificando. Según nos cuenta, todo ocurrirá en su habitación, donde se siente más cómoda, y sin testigos.

Noelia quiere reconocerse hasta el final, por lo que tiene pensado lo que se pondrá el día que reciba la eutanasia. "Quiero morirme mona, quiero morirme guapa", afirma, "me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré, algo sencillo".

Cuando esté todo listo, primero la sedarán y luego le pondrán la inyección. Un momento que Noelia quiere vivir sola. "Les he dicho que la familia puede venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección", señala.

Su madre, Yolanda, pasará la noche del miércoles junto a su hija, pero Noelia se niega a que la vea morir: "Mi madre me dijo que, igual que me ha visto nacer, quequiere verme cerrar los ojitos… pero le he dicho que no".

Mañana, Noelia podrá cumplir su objetivo: descansar y dejar de sufrir. Un momento que lleva imaginando dos años y para el que hoy quedan apenas unas horas.