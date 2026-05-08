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Primeras imágenes de Omar Montes tras salir a la luz su posible paternidad: su acompañante se enfrenta a las cámaras

Accedemos a las primeras imágenes de Omar Montes después de salir a la luz la noticia del embarazo de Rocío Martín, la joven que asegura que el cantante es el padre.

Omar Montes

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Rocío Martín, una joven que trabaja en una clínica estética de Madrid, asegura estar embarazada de Omar Montes. Una noticia que llega apenas seis meses después de ser padre por segunda vez con su pareja, Lola Romero.

Omar Montes

El cantante no se ha pronunciado acerca de la noticia, pero se ha mostrado nervioso ante las cámaras. Tanto es así que uno de sus acompañantes ha llegado a enfrentarse a la prensa.

"Te cojo la cámara y te la tiro por ahí", advierte el acompañante del cantante. Sin embargo, este guarda silencio, cubierto por una gorra y un pasamontañas.

Mientras Rocío sigue manteniendo que el bebé es de Omar Montes, este no confirma ni desmiente la noticia. ¿Será el cantante padre por tercera vez?

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