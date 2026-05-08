Primeras imágenes de Omar Montes tras salir a la luz su posible paternidad: su acompañante se enfrenta a las cámaras

Rocío Martín, una joven que trabaja en una clínica estética de Madrid, asegura estar embarazada de Omar Montes. Una noticia que llega apenas seis meses después de ser padre por segunda vez con su pareja, Lola Romero.

El cantante no se ha pronunciado acerca de la noticia, pero se ha mostrado nervioso ante las cámaras. Tanto es así que uno de sus acompañantes ha llegado a enfrentarse a la prensa.

"Te cojo la cámara y te la tiro por ahí", advierte el acompañante del cantante. Sin embargo, este guarda silencio, cubierto por una gorra y un pasamontañas.

Mientras Rocío sigue manteniendo que el bebé es de Omar Montes, este no confirma ni desmiente la noticia. ¿Será el cantante padre por tercera vez?