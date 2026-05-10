Mía deslumbra y logra un pleno en La Voz Kids: "No me esperaba que fueras tan pequeña"
La pequeña de 10 años ha arrasado con 'Unstoppable', de Sia en el escenario de La Voz Kids.
Mía interpretó 'Unstoppable', de Sia, con una seguridad y potencia vocal que no tardaron en provocar las primeras reacciones. Edurne y Ana Mena fueron las primeras en girarse, visiblemente impactadas por lo que estaban escuchando.
Poco después, Luis Fonsi y Antonio Orozco completaron el pleno ante una actuación que dejó al plató en silencio. "Pero ¿qué es esto?", exclamaba Edurne, mientras Orozco lo resumía con emoción: "Es como si hubiese pasado un ángel".
La sorpresa fue aún mayor al descubrir su edad. "No me esperaba que fueras tan pequeña", confesaba Ana Mena ante una de las voces más impactantes de la noche.
