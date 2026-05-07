Isabel Rábago desvela qué relación tienen Omar Montes y la mujer que dice estar embarazada de él: "No es esporádico"

Omar Montes podría ser padre de nuevo, según confirma Rocío Martín, una mujer hasta ahora desconocida. La joven, enfermera estética de profesión, ha asegurado que está embarazada de 23 semanas del cantante.

Pese a que el cantante no se ha pronunciado, Isabel Rábago asegura que "es conocedor de la noticia". Nuestra colaboradora ha desvelado que la decisión de Rocío Martín de hacerlo público ha sido muy meditada y que ella habría pasado varios meses intentando hacer partícipe a Omar de su embarazo.

"No es una relación esporádica, es de muchísimo tiempo", afirma Rábago, "ella lleva meses intentando hablar con Omar".

Pese a todo, la familia de Omar Montes, con la que hemos hablado en Y ahora Sonsoles, se muestra reticente ante la noticia. "No me entres por ahí", sentencia la madre del cantante cuando se le pregunta por el embarazo. ¿Es realmente el cantante el padre del bebé?