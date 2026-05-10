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Equipo Edurne

Edurne apuesta por el talento joven y se lleva a Mía y Lucía en La Voz Kids

La coach firma un sólido inicio de temporada con dos voces que destacan por su personalidad y emoción.

EQUIPO EDURNE

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Celia Gil
Publicado:

Edurne arrancó la nueva edición de La Voz Kids incorporando a su equipo a Mía y Lucía, dos talents que conquistaron el escenario con estilos muy diferentes.

Mía logró uno de los plenos de la noche con una actuación impecable, mientras que Lucía destacó por su desparpajo y consiguió un doble giro en el último segundo.

Dos apuestas que reflejan la sensibilidad de Edurne como coach y su intención de dejarse llevar por la emoción en esta nueva temporada.

Equipo Edurne: Mía y Lucía
Equipo Edurne: Mía y Lucía | antena3.com

Equipo Edurne: Mía y Lucía.

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