Equipo Edurne
Edurne apuesta por el talento joven y se lleva a Mía y Lucía en La Voz Kids
La coach firma un sólido inicio de temporada con dos voces que destacan por su personalidad y emoción.
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Edurne arrancó la nueva edición de La Voz Kids incorporando a su equipo a Mía y Lucía, dos talents que conquistaron el escenario con estilos muy diferentes.
Mía logró uno de los plenos de la noche con una actuación impecable, mientras que Lucía destacó por su desparpajo y consiguió un doble giro en el último segundo.
Dos apuestas que reflejan la sensibilidad de Edurne como coach y su intención de dejarse llevar por la emoción en esta nueva temporada.
Equipo Edurne: Mía y Lucía.
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