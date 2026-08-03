Su hija despierta de un coma inducido en Australia y la familia no puede asumir el coste de traerla de vuelta a España

Valeria Arengo es una joven de 22 años que ha estado en coma inducido durante 23 días en Australia tras sufrir un grave accidente durante un viaje que había emprendido desde Bilbao. La familia ahora trata de hacer frente a unos gastos médicos bastante elevados.

El coste de la hospitalización es de 3.500 dólares australianos al día, una cantidad que supone una carga económica para sus seres queridos. En las últimas horas, la familia ha recibido una documentación en la que se les pedía asumir el pago de la hospitalización. Sin embargo, decidieron no firmarla y contar con el asesoramiento de un abogado que se encargará de gestionar los trámites legales.

Mientras Valeria continúa ingresada, sus familiares viven con preocupación y angustia, ya que desconocen hasta cuando se prolongará esta situación. Por ello, han iniciado una campaña para recaudar fondos que les permita afrontar los elevados costes derivados de su atención médica.

Aunque la afectada está fuera de peligro, su entorno más cercano debe hacer frente a una deuda de 90.000 euros, de momento, la recaudación se está haciendo "Con el fondo que hicieron las amigas de Valeria", según comenta Sandra, madre de Valeria.

La protagonista cuenta que habló con la Embajada de Australia y le aseguraron que sólo hacían repatriaciones para "presos y cadáveres", "No cubren un avión hospitalizado", explica. Sólo ofrecen un préstamo pero después habría que pagarlo.

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