Fran Rivera explica el motivo por el que no ha hablado con su hermano Kiko Rivera tras su segundo ictus: "Debo tener mal el teléfono"

Desde que Kiko Rivera sufrió un segundo ictus el pasado 22 de julio, que él mismo calificó como "un poco más fuerte" que el anterior, toda la atención se ha centrado en su evolución. A través de sus redes sociales, el DJ fue compartiendo varios comunicados para informar sobre su estado de salud y los avances de su recuperación.

Asimismo, aprovechó esas publicaciones para agradecer el apoyo incondicional de su novia, Lola, y mostrar su malestar por los rumores y las informaciones falsas que, según él, se habían difundido sobre su situación. En los últimos días, sin embargo, ha tomado una decisión drástica: eliminar todos sus perfiles en redes sociales.

Ahora han salido a la luz las primeras imágenes de Kiko Rivera tras este complicado proceso. En ellas aparece acompañado de Lola y, al ser preguntado por su estado de salud, responde con un gesto de pulgar hacia arriba, transmitiendo que se encuentra bien. Caminando lentamente hacia el coche y sin detenerse a responder al resto de preguntas de la prensa, se despidió de forma discreta.

Por su parte, la colaboradora Pilar Vidal ha restado importancia a la decisión de abandonar las redes sociales, asegurando que "lo ha hecho mil veces", por lo que considera que no resulta sorprendente y que, además, no beneficia a su carrera profesional.

En cuanto a la relación familiar, Fran Rivera ha explicado ante los micrófonos el motivo por el que aún no ha hablado con su hermano Kiko: "Debo tener mal su número de teléfono", bromeó, antes de pedir que le facilitaran su contacto actual.

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