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Capítulo 617

Bianca regresa inesperadamente con una propuesta para Fina que puede cambiarlo todo: “Tendríamos que pasar tiempo juntas”

La argentina ha irrumpido en el despacho para comunicar a la pareja que se va a quedar un tiempo en Toledo para organizar una exposición en Madrid.

Bianca regresa inesperadamente con una propuesta para Fina que puede cambiarlo todo: “Tendríamos que pasar tiempo juntas”

Bianca regresa inesperadamente con una propuesta para Fina que puede cambiarlo todo: “Tendríamos que pasar tiempo juntas”

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Tras despedirse antes de su regreso a Argentina, Bianca ha vuelto a la colonia y ja sorprendido a Marta y Fina con una noticia, ¡se queda en Toledo!

La pintora le ha comunicado a la pareja que le han encargado una exposición en Madrid: “Me quedo un tiempo en España”.

Fina se ha alegrado mucho por la noticia, mientras que Marta ha adoptado semblante de incredulidad, sobre todo al descubrir que tiene decidido montar su taller en Toledo.

Sin embargo... ¡Bianca todavía guardaba otra noticia para Fina! La argentina le ha revelado que el marchante con el que trabaja ha visto sus fotografías y quiere que ella también participe en su proyecto haciendo el reportaje de esta exposición: “Tendríamos que pasar tiempo juntas”

Fina se ha sentido muy halagada y ha preguntado por los detalles de su papel en el proyecto. La fotógrafa ha agradecido el interés, pero no ha podido evitar mostrarse reacia tras recordar su trabajo con Perfumerías De la Reina: “Ya estoy involucrada en un proyecto”.

La fotógrafa se ha ofrecido a recomendarle otra persona, pero Bianca se ha negado por completo: “O lo haces vos, o no lo hace nadie”

La artista ha insistido en que es una buena oportunidad para expandir su nombre y su obra por España y Argentina, una posibilidad que ha emocionado a Fina, que le ha prometido que lo valorará.

Mientras tanto, Marta ha observado la situación con frialdad, pero dejando claro que apoyará a Fina sea cual sea su respuesta. ¿Qué opinará de esta propuesta?, ¿aceptará la oferta la fotógrafa?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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