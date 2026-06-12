Paula Koops crea una atmósfera única con ‘Traitor’ de Olivia Rodrigo

Paula Koops brilló la semana pasada en Tu cara me suena y consiguió su primera victoria gracias a su imitación de Raye. Público y jurado no dudaron y le otorgaron la máxima puntuación de la noche.

Para esta novena gala, el pulsador ha querido darle a Paula Koops a una artista que admira mucho y que ha batido récords en todo el mundo con su música en los últimos años: Olivia Rodrigo.

Rodeada de cientos de flores y acompañada de un piano, Paula Koops ha creado magia con el tema ‘traitor’ y ha transmitido esa sensibilidad tan característica de la artista estadounidense.

Una vez más, Paula Koops ha demostrado su versatilidad y nos ha vuelto a sorprender con una actuación muy diferente a las que había hecho. ¡Revive su imitación dándole al play al vídeo de arriba!

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