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Estas son las recomendaciones antes de poner a cargar los dispositivos electrónicos para evitar explosiones

Hay que tener mucho cuidado con los enchufes y con el estado en el que tenemos los dispositivos electrónicos que queremos cargar. Un descuido puede acabar en un incendio y posteriormente, en una tragedia mayor. Por eso, hoy contamos con la visita de un experto que nos explica qué debemos tener en cuenta para que no ocurra.

Anotnio Novillo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La semana pasada dos niños fallecieron a causa de un incendio provocado por un enfuche que cargaba un dispositivo, en Benalmádena, Málaga. Tan sólo unos días después, el fin de semana pasado, otro incendio provocado por el cargador de un patinete dejó 11 personas heridas en un edificio en A Coruña.

Hemos contactado con Antonio Novillo, experto en este tipo de explosiones derivados de enchufes y aparatos electrónicos. El principal problema en los patines es cuando los dejamos cargando y la batería está dañada: "El problema es dónde dejamos el patinete cargando" aunque tenga que estar en casa, "Buscamos una zona aislada" como las terrazas o patios.

También, debemos tener cuidado con la manipulación de la batería ya que cada una pertenece a un modelo distinto: "La BSM si la manipulamos hará que parte de la batería se descargue antes que la otra". Otro riesgo puede ser que el patienete haya sufrido un golpe en la batería. Se encuentran en la parte inferior del patiente y al chocar con un escalón o bordillo se puede dañar lo que en un futuro podría generar un cortocircuito.

Las aspiradoras no se deben tener al lado del sofá ni cortinas, debemos evitar tener muebles cerca. Poner a cargar el ordenador y tenerlo encima de las piernas mientras trabajamos no es recomendable porque no ventila la batería. Muchos aparatos enchufados en una regleta es peligroso y deberíamos mirar cuanta energía es capaz de soportar antes de enchufar nada.

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