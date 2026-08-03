El llanto de un menor marroquí en Ceuta en plena crisis migratoria: "Quiero volver con mi madre"

Casi 1.000 niños continúan en la frontera de Ceuta tras la gran crisis migratoria ocurrida el pasado jueves en la ciudad autónoma. Son menores con duras historias a sus espaldas que les han obligado a huir de su país. Las autoridades y el propio CETI se han visto muy al límite y desbordados, una situación que ha complicado la asistencia sanitaria de muchas personas, entre ellas niños.

El periodista de sucesos Carlos Quílez ha podido conocer la historia de uno de los menores, víctima de la desesperación, que entre lágrimas pide volver con sus seres queridos, con su familia: "Quiero estar con mi madre, quiero volver con ella". Están pérdidos y sin rumbo por las calles "Estoy solo", asegura el menor de doce años.

Los militares le han comunicado al periodista que el niño no ha querido volver a su país de origen, están intentado ayudarle pero, no saben qué hacer. Otros muchos piden ayuda y acudir a un centro de menores porque están sólos. Por el momento, la situación continúa siendo compleja en muchas zonas

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