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Mejores momentos | 3 de agosto

“¡Bodorrio, bodorrio!”: Aroa resuelve el gran panel final y se marcha a casa con ¡10.750 euros!

La concursante ha conseguido resolver el último panel incluso sin ayuda final y se ha hecho con otros 2.000 euros sumando un total de 10.750 eurazos.

“¡Bodorrio, bodorrio!”: Aroa resuelve el gran panel final y se marcha a casa con ¡10.750 euros!

“¡Bodorrio, bodorrio!”: Aroa resuelve el gran panel final y se marcha a casa con ¡10.750 euros!

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Marta Jorge
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Parece que la fortuna ha acompañado a Aroa hasta el final de este programa de La ruleta de la suerte. La pista que tenía la concursante para enfrentarse a este último panel ha sido ‘Película y localización’ y aunque puede parecer complicada, ¡no se le puede haber dado mejor!

Momento inesperado: La suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

Momento inesperado: la suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

Para empezar, las letras propuestas por el programa han estado bastante acertadas, tanto, que la concursante y Jorge Fernández se han sorprendido: “Madre mía”. Con las letras propuestas por Aroa el panel ha terminado por completarse bastante.

La concursante ha sido muy rápida con ‘Lanzarote’ y tras un par de segundos pensando y con los ánimos del presentador que le ha aconsejado probar con cualquier cosa, Aroa ha resuelto el panel sobrada de tiempo. La emoción se ha apoderado por completo de la concursante, que ha sumado otros 2.000 euros, ¡no se lo podía creer! “¡Bodorrio, bodorrio!”, ha dicho Aroa emocionada. Y tanto, ¡porque se va a casa con 10.750 eurazos! ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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“¡Bodorrio, bodorrio!”: Aroa resuelve el gran panel final y se marcha a casa con ¡10.750 euros!

“¡Bodorrio, bodorrio!”: Aroa resuelve el gran panel final y se marcha a casa con ¡10.750 euros!

Momento inesperado: La suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

Momento inesperado: la suerte regresa a Aroa y se lleva ¡5.350 euros!

¡Un turno de infarto para Aroa! Muy cerca de llevarse 5.150 euros

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