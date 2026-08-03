Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de agosto

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

El concursante le ha sorprendido al reconocer ‘Caminito a motel’, de Taburete. ¡Hasta se ha atrevido con un pellizco lírico!

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier, pese a haber superado ya con creces el centenar de programas en Pasapalabra, sigue siendo una caja llena de sorpresas. De hecho, Roberto Leal ha descubierto una nueva. O varias, porque la tarde ha empezado con el concursante bromeando con su poco idilio con la playa: “Yo ya apuntaba maneras de niño”.

Vídeo: Momento 1

El otro momento que ha asombrado al presentador ha ocurrido en La Pista y por una canción. “No me esperaba que te la supieses”, le ha comentado a Javier. De hecho, el madrileño no la ha reconocido con el primer fragmento, ni con el verso de la letra, sino cuando ha sonado un poco más de música.

De piedra se ha quedado Roberto cuando Javier ha sabido seguir cantando ‘Caminito a motel’, de Taburete. Por si fuera poco, el presentador le ha convencido para hacer ese mismo fragmento con versión lírica. Entre el acierto inesperado y su improvisada actuación, Javier ha vuelto a dejar huella en Pasapalabra. ¡Revívelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

La lección de Damián Mollá en Pasapalabra sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

La lección de Damián Mollá sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa
Mejores momentos | 3 de agosto

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

Denuncia
En plató

Denuncia a su hijo con autismo para que pueda ingresar en un centro de necesidades especiales: "Tienen crisis muy violentas y he tenido que llamar al 112"

En coma
En directo

Su hija despierta de un coma inducido en Australia y la familia no puede asumir el coste de traerla de vuelta a España

Valeria Arengo es una joven de 22 años que se encontraba en coma inducido en Australia. Por fin ha despertado tras 23 días de incertidumbre. Ahora su familia busca la manera de traer devuelta a España a la joven.

Urna
Actualidad

Urna funeraria olvidada en una taquilla de un supermercado de Benidorm

Los trabajadores de un supermercado de Benidorm han encontrado una urna con cenizas en una de las taquillas del establecimiento.

Anotnio Novillo

Estas son las recomendaciones antes de poner a cargar los dispositivos electrónicos para evitar explosiones

Fran

Fran Rivera explica el motivo por el que no ha hablado con su hermano Kiko Rivera tras su segundo ictus: "Debo tener mal el teléfono"

Quílez

El llanto de un menor marroquí en Ceuta en plena crisis migratoria: "Quiero volver con mi madre"

Publicidad