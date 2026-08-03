Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

Javier, pese a haber superado ya con creces el centenar de programas en Pasapalabra, sigue siendo una caja llena de sorpresas. De hecho, Roberto Leal ha descubierto una nueva. O varias, porque la tarde ha empezado con el concursante bromeando con su poco idilio con la playa: “Yo ya apuntaba maneras de niño”.

Vídeo: Momento 1

El otro momento que ha asombrado al presentador ha ocurrido en La Pista y por una canción. “No me esperaba que te la supieses”, le ha comentado a Javier. De hecho, el madrileño no la ha reconocido con el primer fragmento, ni con el verso de la letra, sino cuando ha sonado un poco más de música.

De piedra se ha quedado Roberto cuando Javier ha sabido seguir cantando ‘Caminito a motel’, de Taburete. Por si fuera poco, el presentador le ha convencido para hacer ese mismo fragmento con versión lírica. Entre el acierto inesperado y su improvisada actuación, Javier ha vuelto a dejar huella en Pasapalabra. ¡Revívelo en el vídeo!

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