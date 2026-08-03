Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de agosto

La lección de Damián Mollá sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

El origen de la anécdota ha estado en las dos opciones del ¿Dónde Están?, con David teniendo que elegir entre domingo y lunes.

La lección de Damián Mollá en Pasapalabra sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

La lección de Damián Mollá en Pasapalabra sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra es un programa divertido, por su puesto, y también didáctico, evidentemente. De ello se encargan las pruebas, los concursantes… y hasta los invitados. Ocurre hasta en los momentos más insospechados, como cuando Roberto Leal le ha dado a elegir a David entre las dos opciones del ¿Dónde Están?: domingo y lunes.

El presentador ha reconocido que se lo ponía fácil al barcelonés, que efectivamente ha comentado: “Cualquiera menos el lunes”. Además, Damián Mollá ha aportado el dato que de que el domingo es el día del sol. “¿Y el lunes, de la Luna?”, le ha preguntado Roberto.

El invitado lo ha confirmado y, de paso, ha dado una lección sobre el origen de todos los días de la semana, con curiosidad especial para el sábado. “Es muy fuerte”, ha asegurado al contar que no se llama así por Saturno. ¿De dónde viene su nombre? ¡Descubre esta curiosidad en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

La lección de Damián Mollá en Pasapalabra sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

La lección de Damián Mollá sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa
Mejores momentos | 3 de agosto

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

Denuncia
En plató

Denuncia a su hijo con autismo para que pueda ingresar en un centro de necesidades especiales: "Tienen crisis muy violentas y he tenido que llamar al 112"

En coma
En directo

Su hija despierta de un coma inducido en Australia y la familia no puede asumir el coste de traerla de vuelta a España

Valeria Arengo es una joven de 22 años que se encontraba en coma inducido en Australia. Por fin ha despertado tras 23 días de incertidumbre. Ahora su familia busca la manera de traer devuelta a España a la joven.

Urna
Actualidad

Urna funeraria olvidada en una taquilla de un supermercado de Benidorm

Los trabajadores de un supermercado de Benidorm han encontrado una urna con cenizas en una de las taquillas del establecimiento.

Anotnio Novillo

Estas son las recomendaciones antes de poner a cargar los dispositivos electrónicos para evitar explosiones

Fran

Fran Rivera explica el motivo por el que no ha hablado con su hermano Kiko Rivera tras su segundo ictus: "Debo tener mal el teléfono"

Quílez

El llanto de un menor marroquí en Ceuta en plena crisis migratoria: "Quiero volver con mi madre"

Publicidad