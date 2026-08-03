La lección de Damián Mollá sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

Pasapalabra es un programa divertido, por su puesto, y también didáctico, evidentemente. De ello se encargan las pruebas, los concursantes… y hasta los invitados. Ocurre hasta en los momentos más insospechados, como cuando Roberto Leal le ha dado a elegir a David entre las dos opciones del ¿Dónde Están?: domingo y lunes.

El presentador ha reconocido que se lo ponía fácil al barcelonés, que efectivamente ha comentado: “Cualquiera menos el lunes”. Además, Damián Mollá ha aportado el dato que de que el domingo es el día del sol. “¿Y el lunes, de la Luna?”, le ha preguntado Roberto.

El invitado lo ha confirmado y, de paso, ha dado una lección sobre el origen de todos los días de la semana, con curiosidad especial para el sábado. “Es muy fuerte”, ha asegurado al contar que no se llama así por Saturno. ¿De dónde viene su nombre? ¡Descubre esta curiosidad en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas