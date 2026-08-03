Denuncia a su hijo con autismo para que pueda ingresar en un centro de necesidades especiales: "Tienen crisis muy violentas y he tenido que llamar al 112"

Mari Ángeles es madre de Marcos y Sergio, dos mellizos de 16 años, ambos padecen autismo. Su hijo Marcos vive en una residencia después de dos años de lucha itentado que las administraciones se hiciesen cargo de él. Ahora, quiere el mismo futuro para su otro hijo.

La protagonista lleva viviendo un calvario desde hace muhcos años ya que, las palizas y los brotes derivados de la enfermedad no cesan. No ha tenido más remedio que denunciar a Sergio, su otro hijo, cree que es la única forma en la que le darán la atención que se merece.

Pese a que está divorciada y tiene la custodia compartida con el padre de los jóvenes, durante las semanas que está con ella, sufre una violencia extrema, ataques, golpes, mordiscos y patadas "Tienen crisis muy violentas y he tenido que llamar al 112", explica. Durante esta semana ha pasado ya dos crisis con la policía de por medio y asegura que "La casa está absolutamente destrozada" por haber dejado al menor encerrado para que no se escapase.

La respuesta que recibe Mari Ángeles es que no hay recursos y que no consideran a Sergio un niño de protección y que para que puedan darle un recurso debe denunciarle y que un juez supervise la situación "La denuncia está puesta desde el 30 de junio" con "Parte de lesiones y apoyado por tabajadores sociales".

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