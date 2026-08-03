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Cinco muertos y 28 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia

El incendio se originó en un ferry frente a la cosa de la isla indonesia de Madura. Los equipos de rescate buscan a 28 personas de las 271 que viajaban a bordo.

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Cinco muertos y 28 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Al menos cinco personas han muerto y 28 permanecen desaparecidas tras el incendio en un ferry registrado este domingo frente a la isla de Madura, en Indonesia, según ha informado la agencia de búsqueda y rescate del país a través de un comunicado.

En la embarcación viajaban un total de 271 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación, de ellas 238 pudieron ser rescatadas, mientras continúa la búsqueda para tratar de localizar a los desaparecidos.

El suceso se produjo durante la mañana del domingo mientras el ferry realizaba el trayecto entre la ciudad de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y la ciudad de Makassar, en Célebes del Sur. La isla de Madura se encuentra situada frente a la costa noreste de Java.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Los equipos de rescate indonesios continúan este lunes la búsqueda de las 28 personas que siguen desaparecidas tras el incendio de un transbordador frente a la costa de la isla indonesia de Madura, según ha informado un responsable oficial.

Arman Asmara Syarifuddin, director de Asuntos Marítimos y Aéreos de la Policía de Java Oriental, declaró a Reuters que, de las 271 personas que viajaban a bordo, 28 siguen desaparecidas, se ha confirmado la muerte de cinco y se ha rescatado a 238.

"La policía, junto con el servicio de rescate y la Armada, ha desplegado siete embarcaciones y un helicóptero para localizar a los desaparecidos", afirmó Arman.

Entre las siete embarcaciones desplegadas se encontraban una corbeta de la Armada, lanchas rápidas y una lancha patrullera con capacidad para transportar a unos 100 pasajeros, añadió. Los equipos de rescate están centrando la búsqueda en una zona que se extiende 10 millas al este y 10 millas al oeste del lugar del incidente.

La búsqueda puede continuar 14 días

La operación de búsqueda durará siete días, pero podría prolongarse otros 14 días, según Arman. La causa del incidente sigue sin estar clara, añadió. Todas las víctimas rescatadas fueron evacuadas al puerto de Gapura Surya Nusantara, en Surabaya, el lunes por la mañana.

Indonesia, un archipiélago de unas 17.000 islas, depende en gran medida de los transbordadores como medio de transporte clave, ya que las rutas marítimas son más asequibles y accesibles que los viajes en avión.

Sin embargo, las normas de seguridad no siempre se aplican de forma estricta y los accidentes son relativamente frecuentes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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