Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

La pelea en cada AlaZ es hasta la última palabra, porque puede ser la salvadora. Lo han experimentado tanto Javier como David en este duelo, en el que ha sido más trascendental que nunca la ayuda de pedir letra adicional. Es lo que ha maquillado los tropiezos que ha habido, uno en cada atril, y lo que ha mantenido el suspense hasta el final.

Javier ha sido el encargado de abrir un AlaZ que ha estado, desde los primeros turnos, muy igualado. Eso parecía cambiar con el fallo del madrileño en la O, por una vocal en la palabra que lo ha cambiado todo. O eso parecía según transcurría la prueba, hasta que David también se ha equivocado por buscar una respuesta algo más rebuscada a lo que se necesitaba.

La recta final de Javier ha resultado decisiva, con aciertos cimentados en la ayuda de la letra extra. Cuando ha llegado a 21 aciertos, y pese a algún gesto de que podría haberse sabido alguna palabra más, se ha plantado. El suspense quedaba en el atril de David, confiando en la remontada. ¡Revive este trepidante AlaZ en el vídeo!

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