Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de agosto

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

El concursante ha bromeado al afirmar que su “color vampírico” demuestra lo bien que se lleva con el sol y la arena.

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Agosto ha comenzado también en Pasapalabra, pero el concurso no se toma vacaciones. Pese a ser el mes por excelencia del descanso, Javier y David siguen estudiando y no se permiten ni un viaje a la playa. Su preparación no les da tregua para mantener el nivel que demostraron en el pasado AlaZ, con el madrileño llegando a los 23 aciertos.

El reto más grande de David en Pasapalabra: Javier le obliga a un 24 en AlaZ

El reto más grande de David en Pasapalabra: Javier le obliga a un 24 en AlaZ

Tras la Silla Azul superada por David, como tema de conversación, Roberto Leal ha querido saber cómo de playeros son los concursantes. En el caso del barcelonés, ha revelado que le gusta ir a playas en las que se permitan perros, ya que están menos masificadas. Por su parte, Javier ha bromeado con su “color vampírico” para aclarar su relación con el sol y la arena.

“Yo ya apuntaba maneras desde niño en la playa”, ha asegurado el madrileño. Ha explicado que, como no le gustaba la arena, se pasaba el rato “sentadillo en una silla” para que no la tocaran sus pies. Roberto ha bromeado: “Como un señor mayor ya de pequeño, sentadito ahí tranquilo”. ¡No te pierdas en el vídeo todos los detalles!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

Doble tropiezo en AlaZ: Javier lo maquilla con 21 aciertos y David se encomienda a la remontada

La lección de Damián Mollá en Pasapalabra sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

La lección de Damián Mollá sobre el origen de los días de la semana: “Es muy fuerte”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

Roberto Leal, estupefacto con Javier: “No me esperaba que te supieses esta canción”

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa
Mejores momentos | 3 de agosto

“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

Denuncia
En plató

Denuncia a su hijo con autismo para que pueda ingresar en un centro de necesidades especiales: "Tienen crisis muy violentas y he tenido que llamar al 112"

En coma
En directo

Su hija despierta de un coma inducido en Australia y la familia no puede asumir el coste de traerla de vuelta a España

Valeria Arengo es una joven de 22 años que se encontraba en coma inducido en Australia. Por fin ha despertado tras 23 días de incertidumbre. Ahora su familia busca la manera de traer devuelta a España a la joven.

Urna
Actualidad

Urna funeraria olvidada en una taquilla de un supermercado de Benidorm

Los trabajadores de un supermercado de Benidorm han encontrado una urna con cenizas en una de las taquillas del establecimiento.

Anotnio Novillo

Estas son las recomendaciones antes de poner a cargar los dispositivos electrónicos para evitar explosiones

Fran

Fran Rivera explica el motivo por el que no ha hablado con su hermano Kiko Rivera tras su segundo ictus: "Debo tener mal el teléfono"

Quílez

El llanto de un menor marroquí en Ceuta en plena crisis migratoria: "Quiero volver con mi madre"

Publicidad