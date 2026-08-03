“Yo ya apuntaba maneras de niño”: Javier sorprende con su ‘pasión’ por la playa

Agosto ha comenzado también en Pasapalabra, pero el concurso no se toma vacaciones. Pese a ser el mes por excelencia del descanso, Javier y David siguen estudiando y no se permiten ni un viaje a la playa. Su preparación no les da tregua para mantener el nivel que demostraron en el pasado AlaZ, con el madrileño llegando a los 23 aciertos.

Tras la Silla Azul superada por David, como tema de conversación, Roberto Leal ha querido saber cómo de playeros son los concursantes. En el caso del barcelonés, ha revelado que le gusta ir a playas en las que se permitan perros, ya que están menos masificadas. Por su parte, Javier ha bromeado con su “color vampírico” para aclarar su relación con el sol y la arena.

“Yo ya apuntaba maneras desde niño en la playa”, ha asegurado el madrileño. Ha explicado que, como no le gustaba la arena, se pasaba el rato “sentadillo en una silla” para que no la tocaran sus pies. Roberto ha bromeado: “Como un señor mayor ya de pequeño, sentadito ahí tranquilo”. ¡No te pierdas en el vídeo todos los detalles!

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