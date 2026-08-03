Vídeo: Un incendio provoca el colapso de la cubierta de un edificio en Madrid

Un incendio declarado durante la madrugada en un edificio del barrio madrileño de Chamberí ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias después de que las llamas alcanzaran la cubierta del inmueble y provocaran el colapso de parte de su estructura de madera. El suceso, que no ha dejado heridos, ha requerido el desalojo preventivo tanto del edificio afectado como del inmueble contiguo.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que trabajaron durante horas para controlar un fuego que se propagó con rapidez por la parte superior del edificio. La intensidad de las llamas y el deterioro de la estructura dificultaron las tareas de extinción desde los primeros momentos.

La cubierta cedió por la intensidad del fuego

El incendio se originó en la última planta del inmueble. Poco después, las llamas alcanzaron la estructura de madera de la cubierta, que terminó desplomándose debido a los daños provocados por el fuego.

Como medida de seguridad, los servicios de emergencia ordenaron evacuar a todos los vecinos del edificio afectado y también a los residentes del inmueble colindante para evitar cualquier riesgo derivado del colapso.

A pesar de la violencia del incendio, los servicios de emergencias no han informado de personas heridas.

Mejora la situación en los incendios forestales

Mientras los bomberos actuaban en Chamberí, las autoridades comunicaban una evolución favorable en varios de los incendios forestales que han marcado los últimos días.

El incendio declarado en Cáceres, que se inició tras el fuego de un camión y ha afectado a unas 1.500 hectáreas, ha quedado estabilizado. Tras esta mejora, se espera que los cerca de 800 vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas puedan regresar a sus casas en las próximas horas.

También evolucionan favorablemente los incendios de Ávila. Aunque durante las últimas horas fue necesario evacuar una urbanización por la reactivación de algunos focos, la situación presenta una tendencia positiva y los equipos de extinción continúan vigilando el perímetro para evitar nuevos rebrotes.

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