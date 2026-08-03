Urna funeraria olvidada en una taquilla de un supermercado de Benidorm

Una urna con las cenizas de una persona ha sido olvidada en las taquillas de un supermercado de Benidorm. La Policía Local considera que se trata de un desafortunado descuido y ya ha iniciado las gestiones para trasladarla al cementerio municipal mientras intenta localizar a sus propietarios.

El portavoz de la Policía Local, Enrique Tortosa, ha explicado la situación: "Estamos con las gestiones y, además de hacerlo público, hay varios agentes trabajando para localizar a la familia".

Fue la encargada del supermercado quien descubrió la urna abandonada y dio aviso a las autoridades. Por ahora, se desconoce quién pudo dejarla allí, aunque la urna lleva grabado el nombre de la persona fallecida, un dato que podría resultar clave para identificar a sus familiares.

Si están viendo el programa y reconocen la urna o tienen alguna información que pueda ayudar a localizar a sus propietarios, no duden en ponerse en contacto con el programa. Todos los detalles, en YAS Verano, de lunes a viernes a partir de las 17:00.

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